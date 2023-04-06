印度趁著大陸與俄羅遭孤立的狀況下，全力進軍太空產業，但他們也面臨技術實力不佳的挑戰，專家表示，目前印度發射火箭的成功率約70%，比90年代的美國、歐洲、大陸及俄羅斯的表現都還要差，唯一的好處是價格低廉，平均約美國的十分之一而已。

美國財經媒體報導，由於美國與大陸的政經關係不佳，在太空產業上，美國客戶幾乎不會選擇大陸廠商，這也讓印度有了突圍的機會，太空研究與諮詢機構Northern Sky Research首席分析師Dallas Kasaboski就提到，美國客戶推動主要的需求，但美國不能與大陸合作，相較之下，印度在政治與商業上的處境就好很多。

然而，印度太空產業還有一段很長的路要走，除了需要在市佔率苦苦追趕，提升技術實力也是重點，哈佛大學知名天體物理學家Jonathan McDowell表示，當你選擇印度廠商，代表失敗的風險越高，「目前印度發射火箭的成功率約70%，比90年代的美國、歐洲、大陸及俄羅斯的表現都還要差。」

不過印度廠商的好處就是價格相當低廉，靠著較佳的CP值殺出一條血路，價格僅約美國的十分之一，Jonathan McDowell說：「擁有便宜、大容量運載火箭的廠商並不多。」