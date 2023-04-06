拜登政府圍殺大陸半導體業，北京開出第一槍，宣布對美光（Micron）在陸銷售產品進行網路安全審查後，美媒報導，大陸監管機構正放緩多家美企併購案的審批速度，反擊華府對大陸科技業的出口禁令，首當其衝的兩家美企是英特爾與邁凌。

美國對大陸祭出一波波制裁黑名單，但北京政府持謹慎態度，反制措施相對有限，原因是擔憂進一步損害大陸獲得外國技術的機會。到目前爲止，大陸只將洛克希德馬丁、雷神導彈公司兩家美國軍企列入「不可靠實體清單」（黑名單），不過這兩家公司在大陸幾乎沒有業務。

華爾街日報報導，大陸正透過放緩審批美企收購案，對拜登政府施

壓。消息人士透露，大陸國家市場監督管理總局（SAMR）最近放緩美企收購計畫，首當其衝是美晶片巨頭英特爾以52億美元收購以色列晶圓代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor），以及另一美晶片商邁凌科技（MaxLinear）以38億美元收購台灣慧榮科技。

根據規定，如果併購中的兩家企業在大陸年營收逾1.17億美元，其收購計畫就必須得到北京政府批准。

消息人士指出，作爲批准部分交易的先決條件，大陸監管機構要求企業在其他國家銷售的產品也要在大陸銷售，主要為反制美國對大陸的晶片出口管制措施。

除了英特爾、邁凌兩家收購交易審批速度放緩，微軟以687億美元收購動視暴雪的交易，也受到大陸政府漫長審查；此前，去年11月，美國化學巨頭杜邦（DuPont de Nemours）終止52億美元收購工程材料製造商羅傑斯（Rogers Corp），原因是未獲得大陸監管部門批准。

爲跨國公司提供諮詢服務的諮詢公司Albright Stonebridge Group的負責人Amy Celico表示，目前全球併購交易更難獲得大陸批准，因為北京向外國公司施壓的手段越來越少。

儘管大陸監管機構很少直接拒絕交易，但他們會採取拖延和扣留審批的方式，直到要求得到滿足爲止。這些要求通常為犧牲外國競爭對手利益，讓中國企業受益等。

知情人士透露，大陸官員認爲，透過併購審查可向外企和其政府施壓，是一種相對微妙、成本較低的方式。