日本31日宣布，將限制23種晶片製造設備出口，加入美國、荷蘭的行列。外媒指出，最新出口禁令涉及包括東京威力科創、尼康等日企，掌握半導體供應鏈的關鍵步驟，亦是大陸半導體產業的核心。

日本31日宣布限制23種晶片製造設備出口，擬於今年7月生效。允許出口的僅有台灣、美國和韓國等42個國家，雖然日本經濟產業大臣西村康稔強調，此措施並非針對任何國家，單純避免被用作軍事用途，但允許出口名單中並沒有大陸。

美國財經媒體報導，受到出口限制影響的日本企業，包括東京威力科創、尼康和迪恩士半導體（Screen）等，這些企業過去在大陸半導體產業中扮演關鍵要角。儘管日本並未像美國、荷蘭受到高度矚目，但其控制半導體供應鏈關鍵步驟，例如在晶圓洗淨設備佔主導地位的迪恩士，半導體測試設備廠Lasertec Corp。

《晶片戰爭》的作者米勒（Chris Miller）表示，新的出口規範旨在阻斷大陸先進半導體設備的來源，打擊其AI相關先進半導體製造能力，他說「此舉是為了減緩大陸技術發展，擴大大陸和美國及其盟國的軍事差距」。

研究機構Omdia分析師南川明（Akira Minamikawa）表示，日本加入出口限制措施，嚴重打擊大陸製造及開發小於16奈米晶片能力。

報導提到，三方合作圍堵半導體發展，可能迫使大陸擴大晶片製造研發及材料供應，試圖不再依賴海外供應商，但這需要數年的時間，且會使大陸市場半導體生產成本增加。東洋證券（Toyo Securities）分析師安田秀樹（Hideki Yasuda），即便大陸實現晶片技術自主，標準也與世界各國不一，意味著成本更高晶片會侵蝕其技術競爭力。

米勒說，雖然大陸拚命研發國內半導體技術，但競爭對手也在前進，半導體技術很難趕上，「日本的新禁令使大陸的處境更艱難」。