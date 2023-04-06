受到去年小豬下痢（PED）、飼料價格飆漲等影響，豬肉減供；加上進口量少4成，毛豬價格在清明連假休市前飆天價，本月3日休市前漲到每公斤99.03元高價。媒體人黃揚明5日在《國民大會》節目指出，小豬得下痢，中豬則有稱為藍耳病的肺炎，導致豬隻撲殺、長不大，產量減少。加上疫情後全球都在搶黃小玉，養豬成本也上漲。最諷刺的是2021年進口萊豬，蘇貞昌當年高喊養豬國家隊，結果現在只要有國家隊的都漲價。

「豬的事情，最荒謬的就是，2021年我們進口萊豬，大家還記得嗎？」黃揚明表示，那時候的行政院長蘇貞昌說：我們要成立養豬國家隊、百億養豬基金！結果現在豬的產量愈來愈少，價格愈來愈貴。只要有國家隊的，每個都漲！

黃揚明提到，豬這一波為什麼會出這個狀況？這一次是異常地漲價，以前是農曆年後到清明這段期間，豬肉相對來講需求比較少，理論上價格會比較持平。或比農曆年期間略微下降一點。但這一次沒有，是完全一直在漲、一直在上漲，現在的每公斤99元已經是40年新高！

黃揚明指出，之前豬肉價高是因為整個全球的危機，這一次要看整個原因在哪裡？結果發現：跟雞很像！因為小豬生病，中豬也生病，小豬是下痢，因為去年冬天很冷，所以有各式各樣的病。小豬要半年長大，當時的小豬生病、撲殺什麼的，到現在長不大，所以產量就減少。中型的豬有肺炎，他們講叫藍耳病，也導致很多豬隻撲殺。所以現在整個豬的供應量確實就是不夠。「再加上什麼？飼料漲價！」

「什麼？不是說俄烏戰爭，黃小玉價格平穩了嗎？」黃揚明強調，中國大陸在疫情過後大量進口飼料，要去回穩他們的畜牧業，全球都在搶黃小玉，所以價格目前還是維持在比較高檔。疫情之前每公斤大概5到6塊錢的玉米，現在要11塊左右，大概也是漲了一倍。飼料也都漲，整個養豬的成本也就上漲，很多豬農就只能把價格抬高，最後傷的就是消費者！