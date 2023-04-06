前、現任元首雙英出訪引發各界熱議。民眾黨台北市議員林珍羽5日在《新聞大白話》節目強調，馬英九確切地把中華民國憲法對兩岸的定位解釋得很好，絕對是替國民黨加到很多的分，甚至給2024的國民黨加上了一層金鐘罩。這次雙英出訪，現任元首蔡英文被美方定調為私人行程，卸任元首馬英九則被大陸給了非常大的空間，降低了兩岸敵對氛圍，直接打破了抗中保台的救命符，讓2024選舉終於可以擺脫意識型態的挾持。

「這次馬英九的出訪，我認為對國民黨絕對是一劑強心針！」林珍羽表示，馬英九這次的表現，我們這一輩的年輕人會覺得，馬英九把我們的主權好像鞏固得還可以！對國民黨來說，馬英九已經沉寂已久，甚至在台灣都沒有像在中國大陸這般的對待。他過去被黑很久，但現在對2023的國民黨而言，好像又變成另一塊新的浮木、新的救世主。

林珍羽指出，因為馬英九這次去，幫國民黨開出了一條路，過往的國民黨只要遇到大陸，好像就不敢講話，但馬這次赴陸，對國民黨來說，絕對是一個很加分的事情。

「甚至是為國民黨解套了！」林珍羽強調，馬英九這次的表現，甚至是給2024的國民黨加上了一個金鐘罩。

林珍羽提到，有一點很讚許馬英九的是，他在湖南大學跟學生交流的時候，確切地把中華民國的憲法對兩岸的定位解釋得很好，這一塊馬英九絕對是替國民黨加到很多的分。

林珍羽直言，這次雙英出訪，直接打破了抗中保台的救命符。蔡英文是現任元首，但卻被美方定調為私人行程。馬英九是以卸任元首，但中國給了馬英九非常大的空間，絕對降低了兩岸之間敵對的氛圍。回歸到統獨議題，馬英九當總統的時候，統了嗎？陳水扁、蔡英文執政時，獨了嗎？所以雙英出訪讓2024終於可以回歸民主的正常，擺脫意識型態，回歸到政策取向，終於可以不用再被抗中保台挾持著不放。