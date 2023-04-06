台人近年來為了優渥的薪資，選擇出國工作時有所聞，但有一名男子，看中韓國一份月薪3.8萬元的工作，實際上工後卻發現完全不如想像中美好，返台買完機票存款剩下8000元，嚇得直呼不會再去。

桃園市前議員王浩宇在臉書代PO網友投稿，一名台男聽說韓國薪資高，有許多月薪4.5萬的工作，於是利用大學期間進修韓語課程，畢業後就飛往韓國，並且順利找到一份起薪3.8萬元的工作。

但實情卻未如想像中美好，該網友表示，當地外國人租屋都是1萬元起跳，公司雖有提供員工宿舍，但也需月繳6000元，還是一間小型四人房，且因為沒有廚房緣故，餐餐都要外食，一個月伙食費2萬跑不掉，稅金、保險、仲介要數千元，再加上韓國物價是台灣2倍，一個月下來根本存不了錢。

由於該網友當初不顧父母反對，堅持非韓國，怕一下就回台會被恥笑，所以硬撐了3年，買完機票返台後，存款只有區區8000元。該網友大嘆，在首爾生活，月薪起碼5萬以上才夠用，但這種等級的薪水，只有三星、LG和現代才有。

該網友表示，自己以後再也不去了，如果有學弟妹詢問，他的答案一律都是不要來，除非真的有本事找到比台灣薪水高2倍以上的工作，否則只會後悔。