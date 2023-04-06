印度一名新婚4天的男子本周一（3日）收到一份結婚禮物，內容物是一套家庭劇院組，豈料拆箱插電之後發生爆炸，男子與哥哥雙亡。警方調查，這套劇院影音組的內部竟安置了炸彈，只要接上電源就會爆炸，送禮人是新婚妻子的前男友。

綜合《印度快報》（Indian Express）與英國廣播公司5日報導，這起兇殺案發生在印度東部恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）的卡比爾達姆區（Kabirdham）靠近鄰省馬德雅省（Madhya Pradesh）的一處村莊，新婚男子梅拉威（Hemendra Merawi）3月31日剛結婚。周一當天他收到一份結婚禮物，於是與哥哥一同拆封，這套家庭劇院組才剛插上電隨即爆炸，梅拉威當場死亡，梅拉威的胞兄送醫搶救不治。

警方指出，這個包藏在禮物之內的炸彈寄自新婚男子之妻的前任男友，兇嫌對於前女友另嫁他人非常不滿，種下殺機。

馬德雅省的警方在4日逮捕33歲的嫌犯馬坎（Sarju Markam），職業是汽車修理工人，以前在採石場工作時習得組裝炸彈的方法。警方透過爆炸的家庭劇院組售出的商店，循線查到馬坎涉有重嫌。馬坎遭警方拘留以來，一直沒有對外發表任何說法。

警方說，這起爆炸威力極大，房舍的牆壁與屋頂因此坍塌毀壞。爆炸案另有4人受傷，包括一個才18個月大的幼童。

這個倒楣的新娘子今年29歲，2020年起與馬坎交往，馬坎已婚且有2個兒子但對女友隱瞞已婚身分，等到東窗事發，女子就不願意嫁給馬坎，但馬坎堅持要娶她為第二個妻子，但這名女子的家人拒絕這項婚事，並且把她嫁到其他地方為人婦。

警方還說，馬坎曾威脅女子，兩人為此發生口角。他從鞭炮提取火藥成分安裝在家庭劇院組裡面，並以禮物包裝避人耳目。