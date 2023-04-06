38歲日本混血名模道端潔西卡(Jessica Michibata)外型亮眼又有超魔鬼身材，2019年嫁給美籍台裔富二代、好萊塢電影總監高先生，並生下一女，過上「千億豪門媳婦」的生活，怎料夫妻倆近日因涉嫌持有搖頭丸(MDMA)被捕，5日她已獲釋，高先生則因違反《毒品管制法》再度被捕。

上月20日海關從包裹查到搖頭丸，報警交由警方調查，在東京某飯店逮到收件人高先生，並將在房間的道端潔西卡看作現行犯帶走，不過到案後，潔西卡面對警方任何詢問，一律回答不知道。經紀公司則表示聯繫不上道端潔西卡，正在試圖弄清楚發生了什麼事，因此並未透露更多細節。

不過5日下午她獲釋離開警局，對此經紀公司在聲明解釋：「對潔西卡的消息讓粉絲們擔心，我們再次道歉，她的尿液檢測確實為陰性，但基於調查還在進行中，我們不方便做任何評論。」至於被捕的高先生狀況？經紀公司則強調：「不能告訴大家男方的情況，因為負責辯護的律師不同，敬請見諒。」

據日媒報導，道端潔西卡跟高先生的尿檢結果均為陰性，但高先生承認犯罪：「毫無疑問我走私了」，目前警方尚在調查案情細節。事實上，道端潔西卡、高先生跟小孩3人皆住在夏威夷的豪宅中，不過1月時她突然刪光所有家庭照、放閃照，讓人摸不著頭緒，又爆出染毒爭議，也引起媒體鋪天蓋地的報導。

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