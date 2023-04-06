鴻海創辦人郭台銘5日出面宣布投入2024總統大選，並以近90度身段鞠躬8秒，為他4年前退黨一事向藍營人道歉。媒體人謝寒冰5日在《麥玉潔辣晚報》節目質疑，國民黨主席朱立倫承認有見郭，卻又說沒談選舉事，強調藍營最好少搞密室協商，否則難昭公信。他也直批郭董道歉有點太慢，且選在跟朱立倫談完後道歉，感覺比較權謀，不像是很誠心的道歉。且上一次他就是選不贏退黨跑掉，這一次的保證可信度也無人知曉。

「我一直覺得這個東西很怪！他已經跟朱立倫講好了是嗎？就是他可以回歸國民黨了？」謝寒冰質疑，不然他現在連國民黨黨員都不是，他是不是應該要先回國民黨，才能夠被徵召？不然這個是蠻奇怪的！

謝寒冰表示，郭董當然是可以看出他想要參選的決心，可是問題是，他這個道歉有點太慢了！因為你四年前做的事情，如果你有誠心道歉，早就該道歉了。那你要選在你私底下跟朱立倫談完，又到了美國逛一圈回來之後，開這個記者會，突然之間說你要道歉？

「在我看來真的是比較權謀啦！」謝寒冰指出，好像道歉的目的，就是為了爭取國民黨的徵召提名？如果沒有國民黨的徵召提名的話，你就沒打算要道歉？這會讓人覺得，這個不像是一個很誠心的道歉！

謝寒冰提到，再來是國民黨這邊講說，沒有沒有，朱立倫確實是有見郭台銘，可是沒有談到選舉的事情。沒有談到選舉的事情，你跟他見面幹什麼？如果你們兩個都沒談選舉的事情，郭台銘會開這個記者會？郭台銘看起來像有毛病的樣子？看起來也不像啊！

「我是覺得，國民黨現在最好少去搞這種密室協商，中間一大堆讓人家覺得疑雲重重的東西！」謝寒冰直言，你們應該開大門走大路，有什麼事情開誠布公講，把辦法趕快訂出來。要不要郭台銘回來，這是你們國民黨自己的事情，可是你們覺得這樣的做法，真的能夠以昭公信嗎？

謝寒冰強調，郭台銘上一次也說過，他如果選不贏的話，他就會支持黨提名的候選人。但結果就是他選不贏，就氣噗噗跑了！那這一次他也保證了，那這一次的保證能不能相信，沒有人知道！真的是讓人家覺得，疑慮還是很多，國民黨應該要趕快出來說明一下，到底發生了什麼事情？