蔡英文與我方代表在雷根圖書館內與美議員會談(崔慈悌/攝)

蔡英文總統於美西時間4月5日上午抵加州雷根圖書館,與美國眾議院議長麥卡錫會面,麥卡錫親自迎接。隨後蔡英文與麥卡錫及多位跨黨派議員即進場舉行會談, 館內最新畫面也曝光了。而館外則有大批媒體關注採訪。

據先前媒體報導,此次與會的美議員包括:眾議院美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)主席蓋拉格(Mike Gallagher),美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)。

以及隸屬上述委員會的同僚8人,包括眾議員西門內斯(Carlos Gimenez)、辛森(Ashley Hinson)、穆勒納爾(John Moolenaar)、摩爾頓(Seth Moulton)、朴銀珠(Michelle Steel)、史蒂文斯(Haley Stevens)、托瑞斯(Ritchie Torres)、魏特曼(Rob Wittman)。

其他還包括眾議院歲計委員會(Ways and Means Committee)新任共和黨籍主席史密斯(Jason Smith),以及友台國會眾議員匡希恆(John Curtis)、布朗利(Julia Brownley)、凱利(Trent Kelly)、史密斯(Adrian Smith)、辛克(Ryan Zinke)。