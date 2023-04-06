蔡英文.麥卡錫歷史性會晤 國際媒體大陣仗關注20230406

蔡英文總統於美西時間5日（台灣時間6日凌晨），在加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及多位跨黨派議員，隨後進行閉會談。台灣時間6日凌晨近3時，總統蔡英文發表聲明，

蔡英文是於洛杉磯當地時間5日上午將近10點（台灣時間6日凌晨近1時）抵達雷根圖書館，而當時麥卡錫已在場迎接，蔡英文親切與麥卡錫與貴賓握手致意，現場等候的來賓與媒體並問候總統好。台灣時間6日凌晨近3時，總統蔡英文發表聲明。

蔡英文將與美國眾議院議長麥卡錫進行閉門會議 蔡麥會同框最新現場
國戰會論壇》「蔡麥會」示強與不示弱 兩岸對撞升高（王崑義）
時論廣場》蔡麥會引燃美中台風暴（戴東清）
海納百川》蔡麥會 共軍動向不能小覷（趙興鵬）
#蔡英文 #麥卡錫 #眾議院 #議長 #雷根圖書館