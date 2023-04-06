蔡英文總統於美西時間5日（台灣時間6日凌晨），在加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及多位跨黨派議員，隨後進行閉會談。台灣時間6日凌晨近3時，總統蔡英文發表聲明，
蔡英文是於洛杉磯當地時間5日上午將近10點（台灣時間6日凌晨近1時）抵達雷根圖書館，而當時麥卡錫已在場迎接，蔡英文親切與麥卡錫與貴賓握手致意，現場等候的來賓與媒體並問候總統好。台灣時間6日凌晨近3時，總統蔡英文發表聲明。
蔡英文總統於美西時間5日（台灣時間6日凌晨），在加州雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及多位跨黨派議員，隨後進行閉會談。台灣時間6日凌晨近3時，總統蔡英文發表聲明，
蔡英文是於洛杉磯當地時間5日上午將近10點（台灣時間6日凌晨近1時）抵達雷根圖書館，而當時麥卡錫已在場迎接，蔡英文親切與麥卡錫與貴賓握手致意，現場等候的來賓與媒體並問候總統好。台灣時間6日凌晨近3時，總統蔡英文發表聲明。
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