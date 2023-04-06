根據中央氣象局最新資訊，6日2時9分發生芮氏規模4.2地震，地震深度23.5公里，震央位於台東縣政府北北東方68.4公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣4級。（編輯：陳正健）1120406

花蓮凌晨0：34規模4.1極淺層地震　最大震度4級
長鬃山羊誤中陷阱 台東巡守志工急救援
清明連假成買蛋之旅 台東生鮮超市雞蛋一上架就清空
#2地震 #台東縣 #台東 #規模4 #最大震度4級