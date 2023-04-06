台東規模4.2地震 最大震度4級 04:142023/04/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東規模4.2地震 最大震度4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，6日2時9分發生芮氏規模4.2地震，地震深度23.5公里，震央位於台東縣政府北北東方68.4公里（位於台東縣近海），最大震度台東縣4級。（編輯：陳正健）1120406 花蓮凌晨0：34規模4.1極淺層地震 最大震度4級 長鬃山羊誤中陷阱 台東巡守志工急救援 清明連假成買蛋之旅 台東生鮮超市雞蛋一上架就清空 #2地震 #台東縣 #台東 #規模4 #最大震度4級 也許您會感興趣 推薦閱讀 連假不休息 原民會主委視察紅葉谷 04:102023/04/02 地方新聞 深夜連2震！屏東規模4.3地震 2分鐘後苗栗規模4.2地震 民眾驚醒 05:072023/04/01 生活 台東兄弟檔街舞之光 摘法國賽亞軍及4強 04:102023/04/03 地方新聞 台東小吃部員工假探親真坐檯 4陸籍女連假遭逮 16:452023/04/02 社會 台東 長鬃山羊中陷阱 巡守志工助脫困 04:102023/04/04 地方新聞 東浪「尬電」連爆4夜 逾3萬人潮入台東杉原灣 15:102023/04/05 生活 郭台銘道歉爭2024有貓膩？名嘴爆內幕：朱立倫出來解釋 18:442023/04/05 政治 台東轎車衝撞路樹 車頭嚴重變形氣囊爆 駕駛OHCA 13:382023/04/04 社會 連假不休息！ 原民會主委訪台東紅葉谷綠能溫泉 16:332023/04/01 生活 遊客小確幸 台東紅葉谷溫泉隱藏版甜點 14:072023/04/02 生活 順手買2盒 民眾遊台東成買蛋之旅 04:102023/04/04 地方新聞 台東女騎士失控自摔當場死亡 機車「垂直插進」排水溝 11:332023/04/01 社會 台東南迴裝置藝術又出事 「夏日轉場」遊客摔落幸無大礙 11:552023/04/05 社會 台東 省道站12年提醒減速 這位警察終於下班 04:102023/04/01 地方新聞 小貨車行駛鄉道自撞山區護欄 台東男子送醫傷重不治 11:292023/04/04 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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