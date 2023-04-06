韓星柳演錫2003年在電影《原罪犯》飾演男主角的少年時期出道，看似起點很高，但其實他有過10年無名時期，直到30歲才陸續以《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》、《機智醫生生活》等劇走紅，溫暖有禮的形象頗受歡迎，不過他上月卻被網友惡意抹黑「羞辱大樓警衛」，為此經紀公司堅持提告，5日他本人也透過直播回應此事。

一名網友日前在論壇爆料爸爸在柳演錫所住的公寓當過警衛，某次見到柳演錫跟朋友牽車，和氣詢問公寓外的腳踏車是不是他的，竟被用眼神上下打量，還發出嘖嘖聲，讓爸爸難過到主動辭職。然而後來實際在該公寓任職10年的警衛透過D社幫柳演錫平反：「他是個很安靜又有禮貌的孩子，從未惹出任何民怨。文章內容都不是真的。」而經紀公司態度也很強硬：「該篇爆料文完全沒有根據，已請好律師向網友提出刑事訴訟，且絕不寬貸。」

시발 얘들아 낭만이들 다 모여봐라

유연석 라방에서 낭닥3 특출 언급을 하심..

강동주 볼 수 있을 거 같아서 심장존나뜀



낭만닥터김사부3에 안 나오시나요?

ㄴ씁.. 그건 비밀입니다 pic.twitter.com/Fx6gahm2LN — 팡 (@ourxoves) April 5, 2023

5日，柳演錫難得在IG開直播，一身休閒打扮的他，除了表達未在4月6日如期舉行粉絲見面會的遺憾外，見到粉絲因惡意爆料一事，留言寫下：「不准碰世界上最善良的柳演錫」，他面帶笑容並比出生氣的手勢回應：「是的，真的不要惹我，我也是會生氣的。」並在鏡頭前道出個人感受：「我知道很多人在為我加油，所以我沒有太難過，更不會因此而動搖，請大家別傷心。」