Taiwan is a successful democracy, thriving economy, and global leader in health and science. Our cooperation continues to expand through dialogue and exchange.



At 3pm ET, President @iingwen and I will deliver statements from the @Reagan_Library https://t.co/vmn31IOnwD pic.twitter.com/XRqiQM7lS3 — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) April 5, 2023

美眾議院議長麥卡錫於美西時間4月6日結束與蔡英文總統會面後，隨即在推特PO出影片，稱讚台灣是成功的民主國家與繁榮的經濟體， 透過對話交流可擴大合作。

此場會面被形容為歷史性會晤，蔡英文率駐美代表等我方團隊，與麥卡錫及多位美跨黨派議員在加州雷根圖書館內會談。

據中央社報導，雷根圖書館於當地時間4月6日上午七點多就有媒體聚集，估計現場有近200家，除了台灣媒體，美國和日本各有超過20家。現場維安也十分嚴格，並出動防暴犬檢查器材。