蔡英文和麥卡錫等美跨黨派議員，進行歷史性會談（取自麥卡錫推特）

蔡英文總統今天（台灣時間4月6日凌晨）與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會晤，兩人隨後發表公開談話，麥卡錫強調，台美人民的友誼對自由世界至關重要，也是維持經濟自由、和平及區域穩定的關鍵，我們將會信守義務，並且重申對雙方共享價值的承諾。今天舉行的是跨黨派會談，有蔡總統的參與，台美關係只會更加堅強。

麥卡錫表示，今天很榮幸與蔡總統在過境美國的時候會面，雙方在雷根總統圖書館會面尤其再適合不過的場所。在雷根總統圖書館，有無數的展品記錄著雷根總統的愛國情操、對民主的信仰，以及對和平及自由價值的堅定承諾。

他說，雷根總統奉行的這些價值，長久以來就是美國與台灣人民維持友誼的基石，而這些價值在當前的重要性更甚以往。他相信當前台美關係是他此生中最強健的時刻，而蔡總統無疑是這段強健關係的重要推手。

麥卡錫表示，台灣是成功的民主、繁榮的經濟，以及在全球衛生及科學領域享有領導地位。無論是台美間深厚的商務往來、強勁的人民間交流，或是共享的價值，我們與台灣人民的合作持續在對話及交流中拓展。

他說，台美人民的友誼對自由世界至關重要，也是維持經濟自由、和平及區域穩定的關鍵。我們將會信守義務，並且重申對雙方共享價值的承諾，而這些價值是團結美國人民的基礎。今天舉行的是跨黨派會談，共和黨與民主黨齊聚一堂，在這個象徵自由及承諾的地方。有蔡總統的參與，台美關係只會更加堅強。