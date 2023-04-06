一名女子和男友分手後，某天出去倒垃圾沒有把門上鎖，結果前男友竟然就這樣進入到家中，甚至在她回家後將她強制性侵，所幸當天女子和房東有約，房東到租屋處來找她時發現神色異常，並發現女租客的暗號因此離開後就報警，也讓恐怖前男友被抓走並判刑。

所幸房東剛好到訪，並看懂女子求救訊號報警。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據判決書指出，女子和前男友分手後，男子也搬家離開，但卻在某天她出門倒垃圾時，利用門沒有上鎖竟摸進家中，並在女子倒完垃圾回家後將她性侵。當天女子和房東有約，房東也到租屋處來找她，就發現女租客看起來不太對勁，並不斷用手勢與唇語暗示房東，所幸房東有看懂並機智報警。

而恐怖前男友事後強調，沒有強制方式「侵入」住宅，是當時前女友外出沒有關門，但女子認為已經分手了不可以隨便進到她家，法官也認為，當時黃男進入婷婷租屋處並未得到對方同意，卻仍侵入家中，並對女子有強制性交的行為，最後依侵入住宅強制性交罪，處男子有期徒刑7年4個月，仍可上訴。

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