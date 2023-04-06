大陸江西省吉安市一名劉姓男子離異後一直單身一人，但枕邊的空虛讓他寂寞難耐，偶然一次在外面撿到一張「小卡片」，上頭寫著煽情的買春資訊，讓他慾火焚身，趕緊回家聯繫對方，不料最後人沒約到，卻傻傻轉帳了人民幣65萬元（約新台幣288萬元），直到被封鎖才驚覺受騙，然而前妻的做法卻令人感嘆。

綜合陸媒報導，劉男近日在路上撿到一張卡片，上面除了有辣妹圖，還有煽情的買春資訊，讓他頓時心癢難耐，想著花錢緩解一下內心的寂寞也無傷大雅。經過電話聯繫，對方的話也是非常露骨，無時無刻都在刺激著劉男，這時的他心裡沒有任何想法，只想趕快和對方見面。

不過，這時對方提出，想見面必須要做4次激活活動，早已上鉤的劉男就按照指示，先後轉帳了65萬元，錢不夠就想方設法去借網貸，直到自己身無分文、被對方封鎖，這才意識到被騙了。如今網貸每天都在產生利息，而自己卻連第一筆還款都還不上，無奈之下，劉男只能報警處理，希望能把這些錢找回來。

這起事件中，最令人驚訝的莫過於劉先生的前妻，在得知男方試圖買春卻遭詐騙後，不僅沒有加以鄙視，還願意伸出援手，她認為即便2人已經離異，但畢竟之前有過夫妻的名分，因此願意在劉男把錢追回來之前，幫忙一起償還這筆債務。

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