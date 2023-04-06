腎功能衰退，甚至搞到要洗腎，跟吃重鹹有關嗎？腎臟科醫師洪永祥分享，一名男大生因嗜喝含糖飲料，不僅人腫了一圈，還罹患慢性腎衰竭，差點要洗腎！

「吃太鹹已經變成第二名，目前最傷腎的飲食，是太甜了」，洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」表示，曾收治一名男大生，因愛喝含糖飲料，結果搞到全身是病，腎功能急速惡化。

洪永祥進一步透露，這名男大生高中時有一點蛋白尿，屬輕微腎絲球炎，於門診控制良好，上大學後沒再回診。不料大學畢業時再來，整個人腫了一圈，腎絲球過濾率從90分狂掉到28分，已是慢性腎衰竭第四期，第五期恐怕就要洗腎。

經醫師追問才知道，原本飲食控制極佳的男大生，大學考上南部的學校，飲食習慣變得嗜甜食、甜飲，含糖飲料甚至1星期要喝上4、5杯，體重暴增20公斤，甚至因肥胖，出現痛風、尿酸偏高、中度脂肪肝等慢性病。

洪永祥強調，高油鹽糖都是危險且傷腎的食物，國人觀念中吃太鹹是洗腎常見原因，不過目前最傷腎的飲食「應該是吃太甜」，有46%洗腎患者因糖尿病併發症導致腎臟功能敗壞。