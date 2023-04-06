清明連假結束，今起恢復上班上課，天氣隨即轉差。最新預報顯示，一道鋒面晚間抵達，白天鋒面前緣接近，有機會為台南以北帶來局部降雨；由於大氣不穩定，不排除雷雨機率。另菲律賓東方海域有熱帶擾動發展，會不會形成今年首颱「珊瑚」，有待觀察。

昨下半天北部開始下雨，台灣附近已有水氣移入。今白天鋒面前緣接近，局部地區天氣轉趨不穩定，高溫雖仍有20或30多度，但下雨時感覺較涼，各地氣溫：北部17至27度、中部21至32度、南部22至34度、東部19至32度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，最新模式模擬，今白天偏暖，台南以北受鋒面接近影響，有短暫陣雨機率；晚間起至明天鋒面報到，整個中部以北及東部有局部陣雨，且明顯轉涼，南部也有零星飄雨。

周末鋒面遠離，西半部轉為多雲時晴，僅花、東仍有短暫雨。下周各地恢復晴朗穩定，氣溫逐日回升，早晚偏涼。

吳德榮指出，菲律賓東方海域有熱帶擾動跡象，是否會發展成今年第1個颱風「珊瑚」，需要繼續觀察。他補充，以氣候平均值來說，西北太平洋1至3月颱風生成總數約1個，今年至今還沒有颱風生成，是有點晚了。