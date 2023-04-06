美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文。中國大陸外交部發言人今天（6日）發表談話稱，美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。

路透報導，蔡麥會後，麥卡錫發表聲明說，美國跨黨派眾議員和台灣總統有十分建設性的對話，「這次會晤顯示，我們認真看待對台灣人民的支持。」他並強調，「我們必須加強經濟合作，尤其是貿易和技術方面。」

此外，麥卡錫說，「我們必須繼續軍售台灣。」他說，會中討論到，如何能加速讓武器到台灣。他認為，民主共和兩黨對加速將武器交付台灣有同樣的立場。

中國大陸外交部發言人今天（6日）發表談話稱，近日，美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許台灣地區領導人蔡英文「過境」訪美，美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫同蔡高調會見，美方官員、國會議員同其接觸，為蔡發表「台獨」分裂言論提供講台。

中國大陸外交部發言人稱，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎。美方在中美三個聯合公報中明確承諾僅與台保持非官方關係。但長期以來，美方頑固奉行「以台制華」戰略，違背所做承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾聯、助台拓展「國際空間」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。蔡英文就任以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，在島內放任、支持、推動各種「台獨」分裂言行，變換名目推進漸進「台獨」，致使兩岸關係陷入嚴重困難。

中國大陸外交部發言人強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。「台獨」與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

中國大陸外交部發言人呼籲，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美領導人作出的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾落實到行動上，立即停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止製造台海緊張因素，停止「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。