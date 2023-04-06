美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文。中國大陸國防部部發言人今天（6日）發表最新談話稱，堅決反對任何形式的美台官方往來，中國人民解放軍時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

大陸國防部部發言人指出，陸方堅決反對任何形式的美台官方往來，「堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由訪美，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同民進黨當局進行任何形式的接觸。」

大陸國防部部發言人呼籲，中方敦促美方信守在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，停止粗暴干涉中國內政，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

大陸國防部部發言人強調，中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。