解放軍東部戰區在台灣周邊軍演

美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文後，中國大陸外交部、全國人大外事委員會、中共中央台辦和國防部接連發表聲明，批蔡英文「過境竄美」。

其中外交部說，「近日，美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許台灣地區領導人蔡英文『過境』竄美，美國政府第三號人物、國會眾議長麥卡錫同蔡高調會見，美方官員、國會議員同其接觸，為蔡發表『台獨』分裂言論提供講台。其實質是美台相互勾連，以『過境』為幌子縱容『台獨』分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。」

聲明中並怒批，美方頑固奉行「以台制華」戰略，違背所作承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾連、助台拓展「國際空間」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。此外，聲明說，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。「台獨」與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

緊接著全國人大外事委員會也發表聲明說，「美國國會眾議長麥卡錫等國會議員不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意會見『過境竄美』的台灣地區領導人蔡英文。此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中方主權和領土完整。中國全國人大對此堅決反對，予以強烈譴責。」

聲明中並指出，麥卡錫眾議長作為美國政府三號政治人物，所作所為嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，是對歷史事實和正義的踐踏，是對國際法治的破壞。

而中共中央台辦則痛批，蔡英文和民進黨當局頑固堅持「台獨」錯誤立場，為了一黨之私甘當美國反華勢力遏華馬前卒，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵兇戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

聲明中並警告，「我們正告民進黨當局，徹底放棄『台獨』圖謀，不要在『倚美謀獨』的路上一條道走到黑。否則，任何謀『獨』行徑都將在中華兒女反『獨』促統的強大力量下粉身碎骨。」

至於中方國防部則說，「我們敦促美方信守在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，停止粗暴干涉中國內政，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。」