美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文。中共中央台辦發言人6日就蔡英文「過境」竄美發表聲明稱，這是民進黨當局推動台美勾連、「倚美謀獨」的又一挑釁行徑，陸方予以強烈譴責，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

中台辦發言人表示，一段時間以來，民進黨當局誤判形勢，以為中美戰略博弈給「倚美謀獨」帶來可乘之機，愈加不擇手段拉攏外部勢力；以為抱住美國大腿就可以肆無忌憚地謀「獨」挑釁，出賣民族利益。其所謂「過境」只是幌子，謀「獨」才是真面目。

中台辦發言人指出，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。祖國必須統一，也必然統一。歷史車輪滾滾向前，豈是「台獨」分裂勢力所能阻擋！蔡英文和民進黨當局頑固堅持「台獨」錯誤立場，為了一黨之私甘當美國反華勢力遏華馬前卒，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

中台辦發言人重申，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政，不容任何外來干涉。美方不斷虛化掏空一個中國原則，嚴重違背其在中美三個聯合公報中作出的嚴肅承諾，在台灣問題上屢屢採取錯誤言行，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。美國反華勢力任何「以台制華」、「挺台遏華」行徑都無法阻擋中國統一的歷史進程。

中台辦發言人強調，陸方正告民進黨當局，徹底放棄「台獨」圖謀，不要在「倚美謀獨」的路上一條道走到黑。否則，任何謀「獨」行徑都將在中華兒女反「獨」促統的強大力量下粉身碎骨。