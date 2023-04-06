Netflix新上架的韓國電影《格殺福順》（Kill Boksoon）描述業界最強A級殺手吉福順一邊執行殺人任務，同時也是個家有青春期少女的單親媽媽。過著雙重人生的她在合約期滿，要不要與公司續約與否的關頭上，卻捲入了一場身不由己的是非風暴中。正值叛逆期的女兒，在學校也因暴力事件遭到停學，蠟燭兩頭燒的福順一邊面對江湖追殺，還要處理爆炸邊緣的家事，也難怪會說出：「殺人比養小孩容易！」的感嘆。

致敬昆丁塔倫提諾經典黑色電影《追殺比爾》（Kill Bill）意味濃厚的《格殺福順》從海報視覺開始就充滿了二創《追殺比爾》的惡趣味，但電影本身並沒有開玩笑，而是實打實地拍了一部極為認真的動作大片，一路走一路殺，也頗有女版《捍衛任務》（John Wick）的觀影樂趣。

自編自導《格殺福順》的導演邊聖鉉擅長黑色題材，以2017年的《不汗黨：地下秩序》及2022年的《王者製造》兩部電影橫掃韓國影壇各種獎項，改編自真實事件的《王者製造》也讓他提名三大電影獎最佳導演，最後帶回大鐘獎及百想最佳導演肯定。再次出手也帶著強烈企圖心，先入圍柏林影展特別放映單元，2月大規模在柏林影展進行世界首映，再帶著一眾演員回到韓國盛大上映。

《格殺福順》全道嬿用麥克筆擊退明星實習生。（圖／Netflix提供）

坎城影后以及韓國大滿貫影后全道嬿近期以浪漫愛情喜劇《浪漫速成班》人氣再升一波，此次在幾乎為她量身定做的《格殺福順》中，再度飾演單親媽媽，同樣也為了女兒頭痛，只是這回的身份從前國手轉換跑道，成了殺人成功機率100%的頂級殺手。電影端出了華麗金獎陣容，第一顆鏡頭就由韓國影帝黃晸珉開場，近乎全裸還全身刺青現身，一上場就與福順開打，帥氣爆表的打鬥戲，下場當然得領了便當，但絕對是最強客串代表。

導演邊聖鉉的老班底，同樣也是韓國大滿貫影帝的薛景求在《格殺福順》中飾演武功高強，但對福順一往情深的殺手企業MK代表車閔圭，近期人氣直升的李宰旭也在中段驚喜露面，飾演年輕時代的薛景求。對福順一見鐘情的車閔圭，多年來一直以公司老闆的身份默默守護福順，為她打破規則，開出各種特權及先例，直到最後兩人對決，福順自知打不過，也心知肚明地對他說出了：「你的弱點就是我。」一個制訂規則的男人，遇上一個打破規則的女人，只能心甘情願死在心愛的人手上，殺手也有純愛，心酸的浪漫，說不清啊。

與《追殺比爾》相同，《格殺福順》一樣是大女主的主旋律，但導演卻在不寫實的基礎上，故意放進了極度寫實的生活感，強調角色的刻畫，以及福順身為一個殺手，同時也是母親、情人等多重身份。在工作之餘，她同時也得買菜煮飯、參加家長會、與殺手同業喝酒敘舊，把握時間和情人見面，以及面對女兒波濤洶湧的青春期。放眼韓國近期的影視作品，除了開始看到各種大女主視角的作品，對LGBTQ+友善的劇情也開始逐漸增加，顯見以往對性別及性向相對保守的韓國影視風氣，也正在加入不同的社會議題，快速開放中。

《格殺福順》全道嬿一邊面對江湖追殺，還要處理爆炸邊緣的家事。（圖／Netflix提供）

打鬥場面佔了《格殺福順》的幾乎一半篇幅，電影在心理戰、武打動作的編排及場景調度相當精彩。幾場一對一對打、二對二決鬥、群毆、打帶跑等場面都經過精心安排，在刀具及武器使用上都有趣味性，一場福順用麥克筆擊退明星實習生的場面，也讓人眼前一亮。開場黃晸珉與全道嬿的對打，以列車車窗造成了類似老電影底片放映的掉格效果，其中一組福順被眾殺手圍攻的場面，甚至出現了兩側同時打鬥現場的旋轉門鏡位調度，十足新奇的運鏡設定和場面設計創造了各種驚喜。

儘管電影仍舊有角色過多，敘事主線鋪排交代不清的小遺憾，但在脫胎自港式武打幽默的節奏上，韓國動作電影這次仍舊成功地以實驗精神，把動作片再升級，開創出融合西部風格、昆丁美學、港式套招與韓式敘事的混血武打電影。

《格殺福順》Netflix熱映中

薛景求在《格殺福順》中對全道嬿一往情深。（圖／Netflix提供）

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