美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文。中國駐美大使館發布聲明稱，美方不顧中方多次嚴正交涉和警告，執意安排蔡英文訪美並會晤美國會眾議長麥卡錫及兩黨議員，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，違背美政府在台灣問題上做出的承諾，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈抗議、堅決反對，將對美方錯誤舉動做出堅定有力回應。

聲明強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美國會作為美國政府的一部分，理應嚴格遵守美國政府承認和承諾的外交政策。眾議長麥卡錫是美政府第三號政治人物，其同蔡英文在美國領土上會面，是提升美台官方往來和實質關係的嚴重錯誤。美政客將台灣問題當成政治秀場，極其不負責任，是中美關係和台海局勢的麻煩製造者。

聲明指出，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。美方一邊嘴上說堅持一個中國政策、不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國，一邊不斷虛化、掏空一個中國原則，加強與台灣地區官方往來，策動對台軍售，加深美台軍事勾連，助台拓展所謂「國際空間」，刻意歪曲台灣問題純屬中國內政的性質，拉攏其他國家插手台灣問題，炮製損害中國主權的涉台議案，慫恿「台獨」分裂勢力製造兩岸關係緊張動蕩。同時無端指責大陸「施壓」、「脅迫」、「單方面改變現狀」，為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，給中國實現和平統一製造障礙。

聲明稱，蔡英文赴美「過境」是假，謀求突破、宣傳「台獨」是真。民進黨當局堅持「台獨」分裂立場，勾連美方不斷進行謀「獨」挑釁，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程上的重大障礙。

聲明呼籲，中方強烈敦促美方恪守一個中國原則和中美三個《聯合公報》規定，切實將美國總統拜登多次所作承諾落到實處，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，停止虛化掏空一個中國原則。兩岸統一歷史大勢不可違，「倚美謀獨」者終將淪為歷史罪人，圖謀「以台制華」者必將引火燒身。任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。