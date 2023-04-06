美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員美西時間5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文。大陸全國人大外事委員會6日發表聲明稱，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中方主權和領土完整。中國全國人大對此堅決反對，予以強烈譴責。

聲明強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。包括《開羅宣言》《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確了中國對台灣的主權。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他國際法地位。麥卡錫眾議長作為美國政府三號政治人物，所作所為嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，是對歷史事實和正義的踐踏，是對國際法治的破壞。

聲明重申，中國的主權和領土完整不容侵犯、不容分割。全國人民代表大會制定實施的《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制「台獨」分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。任何搞「以台制華」、支持縱容「台獨」分裂勢力的圖謀終將失敗，任何搞「挾洋謀獨」、破壞祖國統一的行徑終將受到法律的制裁。

聲明指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，嚴正敦促美國政府和國會停止歪曲虛化掏空一個中國原則，停止跨越紅線的冒險行徑，停止損害中美關係的政治基礎。