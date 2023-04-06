現代人時常盯著手機或電腦，導致眼睛疲勞，許多人以為吃葉黃素能緩解疲勞症狀，營養師陳怡錞表示「根本沒效」；想改善疲勞必須讓眼睛休息，營養補充品則要選擇以藻紅素和花青素為主、葉黃素為輔的產品。

陳怡錞在臉書發文指出，葉黃素可以進到眼睛的黃斑部，幫助對抗藍光、減少黃斑部病變，但眼睛不是只有黃斑部這個區域，所以並不是一昧的補充高劑量葉黃素就好。

陳怡錞表示，眼睛疲勞是因為近距離用眼，使得睫狀肌太過緊繃所導致，「與黃斑部完全沒有關係」；如果想改善眼睛疲勞，首先要放下手機，接著看看遠方，用手指輕輕按摩眼睛周圍穴道。

至於營養品的補充，陳怡錞建議選擇以藻紅素和花青素為主、葉黃素為輔的產品，再搭配維生素B群（尤其是B1、B6、B12）。

陳怡錞指出，花青素大多存在於藍色、紫色、黑色等蔬果當中，像是藍莓、桑葚、紫地瓜、葡萄皮、山桑子、黑醋栗、黑豆種皮。研究證實花青素可以促進微細血管功能，有助於預防視網膜病變、改善眼睛疲勞，且花青素具有強力的抗氧化能力，可以保護眼睛避免自由基傷害；另外，花青素也能促進眼睛視紫質的再生，有助於加快眼睛適應黑暗，提升夜間視力。

藻紅素又稱為蝦紅素、蝦青素，存在於蝦蟹殼、鮭魚、牡蠣，也可以從紅藻、浮游生物當中產生。陳怡錞說，研究證實藻紅素可以促進眼部循環、改善眼睛疲勞；藻紅素也具有非常強的抗氧化能力，能保護眼睛避免自由基傷害。