清明連假國道塞爆，一名網友好奇詢問，每一次要開始放連假，或連假要結束的時候，國道總是會塞車，而造成塞車的原因不外乎是龜速車和車禍，因此他很好奇如果所有車都改成自動駕駛，大家都用最高速限去跑，塞車問題是不是就解決了，引起網友熱烈討論，有些人深表贊同，但也有人搖頭說，這是把出口紅綠燈當塑膠嗎？

一名網友近日在PTT上分享，每一次放連假或連假剛結束，國道總會大塞車，而他認為國道塞車不外乎就是2個原因，分別是龜速車和車禍。原PO好奇若以後所有車子都改成自動駕駛，理論上還沒撞上去之前就會煞停，這樣應該就不太有機會發生車禍。

原PO表示，自動駕駛也可以設定開車的速度，如果大家都用最高速限去跑，這樣應該也可以解決掉龜速車的問題。如此看來，是不是大家都換成全自動駕駛的車子，國道就不會再塞車了？

貼文引起網友討論，部分網友認為理論上原PO的說法沒錯，但操作起來困難度很高，首先光是要集體都換成有自動駕駛的車子就是天方夜譚，再者原PO太低估人性了，就是有些人會想要飆車搶快。「理論上是這樣沒錯，不過要克服所有硬體同步提升跟軟體相容，下輩子看有沒有機會」、「想太多，很難強制所有人設定同一速度」、「你太小看龜車的極限了，自動駕駛也能龜」。

另有網友說，國道會塞車的原因很多，除了上述提到的龜速車和車禍，車子太多遇到出口的紅綠燈就是會塞。「你把出口紅綠燈當成塑膠嗎」、「只要車多到從交流道出口紅綠燈塞上來，就還是會塞車」、「只要下交流道有紅綠燈就會回堵啊！」