前總統馬英九近期展開赴陸祭祖交流之旅，期間多次發表有關中華民國的談話，引發各界熱議，新加坡媒體《聯合早報》甚至表示，「馬英九能否再選總統？這個問題最近在民間引起了討論」。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳直言，馬英九另有目的。

鈕則勳昨（5）日在臉書開門見山指出，「馬英九赴陸聲量高，再選總統機會低，主要在為國民黨的兩岸政策助威」。另對於馬英九不斷提及民國、前總統及憲法。鈕則勳認為，有主導議題的效果，也有助於破解台灣社會內部被民進黨所建構、不利兩岸關係互動的氛圍，且國民黨不能一踫到兩岸議題就噤聲不敢表態。

鈕則勳還表示，馬英九不斷強化和中政策及路線，是希望國民黨能貫徹自己兩岸政策的定位與立場，更是為國民黨可能的2024候選人作鋪墊與開路先鋒，馬至少提供了一個可能討論的方向。

除此之外，鈕則勳也分析，馬英九此次赴陸提出來的兩岸關係，相對於民進黨賴清德的兩岸論述，不僅進可攻退可守，且更具彈性及實踐性，相對於綠軍，可能有助國民黨重拾兩岸互動能力的相對優勢。