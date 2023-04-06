WHAT A START!! 🦄🦄🦄



Shohei Ohtani worked through a shaky first inning and dominated.



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pic.twitter.com/EcRhZbDuag — Ben Verlander (@BenVerlander) April 5, 2023

日籍球星大谷翔平再演二刀流，6日面對同分區的球隊水手先發登板，繼續繳出6局失1分的精彩表現，天使牛棚雖然還是狀況百出，不過這次終於守住大谷翔平本季首場勝投，終場天使以4比3力克水手，拿下系列賽勝利。

大谷翔平此戰扛下第3棒先發投手位置，開局面對水手打線連續投出2次保送，再遭蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）安打失分，所幸天使三壘手厄薛拉（Gio Urshela）成功補救右外野手傳球失誤，將水手跑者佛蘭斯（Ty France）阻殺在本壘，讓水手分數定格在這一分，這也是大谷翔平本季首次失分，接下來他連續投出2次三振，沒讓傷害擴大。

天使隊友馬上在下個半局討回分數，擔任第9棒的新人捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）敲出2分炮將局勢逆轉，也是他本季第2支全壘打，與大谷翔平、沃德（Taylor Ward）並列全隊最多，打下8分打點也是領先隊內，7局上天使再起攻勢，2出局一、三壘有人，老大哥「神鱒」卓奧特打出滾地安打敲回天使第3分，大谷翔平再補上保險分。

事後證明這一分超級重要，因為天使牛棚在7局下又出事，佛蘭斯面對賀蓋特（Jimmy Herget）敲出左外野2分炮，天使僅僅剩下1分領先，雖然水手打者在8、9兩局都有上壘紀錄，但這一次天使牛棚沒讓大谷翔平勝利溜走，由基哈達（Jose Quijada）成功收尾，最終天使驚險以4比3擊敗水手，在這系列賽3場比賽中拿下2勝，

Trout and Ohtani with back to back cheeky RBI singles to tack on two 😂@Angels | #GoHalos pic.twitter.com/NBY8MX5Gba — Bally Sports West (@BallySportWest) April 5, 2023

大谷翔平主投6局用111球，被敲出3支安打失1分，投出8次三振也奉送6記四壞球（2次觸身球），控球狀況雖不甚理想，但依然無法阻止大谷翔平拿下本季首場勝投，2場先發下來防禦率僅有0.75。打擊方面，大谷3打數敲出1支安打，進帳1分打點，另外選進2次保送，打擊率來到2成86。