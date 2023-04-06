「蔡麥會」美國當地時間5日登場，多位議員行前收到中共駐美大使館警告信，要求取消行程。麥卡錫今天強調，他是美國的眾議院議長，不應該由中國告訴他該去哪裡？能不能與誰會面？他也透露，目前並無訪台計畫，但也表示「這並不代表我以後不會去」。

麥卡錫今天與跨黨派議員共同會晤蔡英文總統，會後召開記者會，麥卡錫表示，當前的台美關係是他有生以來最強健的時刻，雙方有很具建設性的談話。而從今天的對話中，他更加確信，美國必須繼續出售武器給台灣，而且要確保這些武器按時抵達。

他已與跨黨派議員討論要如何加速交付軍售台灣的武器，並且認為，美國跨黨派對此都有共識，此外，還必須加強與台灣的經濟合作，尤其是貿易和技術方面的合作。

多位議員陸續發言，強調美國不會畏懼專制勢力，也會捍衛盟友及夥伴的利益。民主黨黨團主席阿奎樂表示，他期待未來能有更多像今天這樣能加強雙方合作的會晤。

對大陸為此嗆聲，共和黨籍的美中委員會主席蓋拉格反嗆，如果我們重要的民主夥伴領導人不能在美國領土與美方領導人見面，那我們「就是在餵養一隻最終將吞噬掉我們的鱷魚。」他會想方設法，讓台灣能比沙烏地阿拉伯更早接收到「AGM-84魚叉反艦飛彈」。

麥卡錫則再度上台，強調美國會持續支持台灣人民捍衛自由，媒體詢問，中共近來頻頻威嚇，是否擔心「蔡麥會」會加深彼此的緊張？對此，麥卡錫表示，這點他並不擔心，美國支持自由和平，而溝通是創造和平的路徑。

麥卡錫也語氣強硬的表示，他是美國的眾議院議長，而不是休士頓火箭隊的經理，不應該由中國來告訴他「該去哪裡、不該去哪裡」？能不能與誰會面？他想讓外界看到，美國國會與跨黨派對此的看法是一致的。

媒體也詢問麥卡錫，在「蔡麥會」之後，他本人是否還另有訪台計畫？他說，目前沒有這樣的計畫，但這並不代表他以後不會去，一旦訪台，也不是代表單一政黨或者他個人，而是希望傳達世界更安全的訊息。

蔡英文過境訪美的同時，法國總統馬克宏日前也訪問大陸，麥卡錫希望馬克宏能向北京傳達自由能使世界更安全、更強大的訊息，他認為，蔡英文訪美就如馬克宏訪中一樣，要表達的都是正面的意義。

至於台灣若遭到大陸攻擊，美國人民是否會支持派兵援台？對此，麥卡錫表示，這個會面和記者會所以發生，就是為了捍衛和平、自由和民主。