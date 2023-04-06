網紅愛莉莎莎上個月被拍到和羽球教練呂杰陽共度白色情人節，但男方竟被爆出曾毆打女友的消息，引發網友熱議，事後呂杰陽親自發文澄清，愛莉莎莎也發文力挺對方，更稱男友是個溫柔的人「大家不用擔心我」。

愛莉莎莎昨（5）日發文提到，消息出來後有許多人私訊她「妳有沒有被揍」，讓她直言「很好笑」，並透露呂杰陽平時個性溫柔有耐性「通常都是我揍他比較多」，由於自己經常因為壓力大情緒不穩定，表現得很機車，但對方都不會生氣「他都很有耐心地幫我穩定情緒、逗我開心」且她與呂杰陽相處1年的時間「身邊的人都說我變溫柔了不少，所以大家不用擔心我～」最後，她也相當心疼男友被說得很難聽「請大家記得強尼戴普的故事！」

根據《鏡週刊》報導，一名自稱曾與呂杰陽交往一年半的L姓女友爆料，當初兩人經常在工作上意見不合起口角，加上男方情緒管理不佳更曾直接對她動粗，包括打耳光、掐脖子甚至拿板凳打人等行為，L姓女友更提供瘀青的照片及與男方過去吵架的56秒錄音檔。

對此，呂杰陽也發文解釋，與前女友交往期間，因對方失業他才暫時提供援助，但對方態度不積極讓他多次想結束關係，但都被情緒勒索「三天兩頭盜我帳號（想要定位我位置 因為我已經搬家）當我回家不想講話時，對方會不斷推我，肢體言語挑釁到我有情緒為止，以致最後雙方都用很不理性，不和平的方式結束關係」至於錄音檔則是對方斷章取義，讓他相當無奈「到現在分手三年後 仍然要出來繼續抹黑」。

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