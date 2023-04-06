名模林又立闖蕩演藝圈成績不俗，不過近幾年轉換跑道，朝電商領域發展，更和林可彤一起創立運動品牌，2021年與交往3年半的新加坡男友分手後，一直保持單身狀態，沒想到她於5日無預警在社群平台認愛圈外男友，大方曬出甜蜜擁抱的照片，備受外界祝福。

林又立她年初出席自創品牌hyphy活動時，表示已恢復單身快1年時間，還在現場公然徵友，沒想到昨日突然PO出與一名男子擁抱的合照，驚喜宣布新戀情，小倆口還在遊艇上邊舉著香檳杯乾杯，看起來非常享受2人世界。據《壹蘋新聞網》報導，林又立透露S先生在國外做傳產，兩人是認識很久的朋友。

好友林可彤第一時間驚呼：「欸我錯過了什麼」，林又立妙回「沒有錯過太多」，網友也紛紛留言：「哇嗚恭喜！好讚好讚」、「一定要幸福喔（轉頭淚奔」、「我失戀了」，大批網友的關注讓她開玩笑表示：「終於被我找到流量密碼了」

事實上，名模林又立近幾年朝電商領域發展，更和林可彤創立運動品牌，即便員工只有3人，每個月營業額仍超過百萬元，目前成為每個月領5萬元上班族的她，更下定決心砸下3000萬，在台北大直買下人生第1間房。對於未來規畫，但林又立並沒有打算放棄演藝事業，接下來著重在健康和運動相關工作，下半年更會推出運動書，算是轉型後的新嘗試。