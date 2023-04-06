土耳其外交部發言人比爾吉奇（Tanju Bilgic）今天透過書面聲明表示，土耳其昨天對蘇雷馬尼亞（Sulaimaniyah）國際機場起降的航班關閉領空。這座國際機場位於伊拉克北部庫德族半自治區。

比爾吉奇說，關閉機場是因為庫德人組織「庫德工人黨」（PKK）更加活躍，已滲透機場威脅飛行安全。

2017年至2019年間，土耳其也向往返伊拉克北部城市的航班關閉領空。

就在幾週前，兩架直升機於飛往蘇雷馬尼亞機場時在伊拉克北部墜毀，機上的庫德族武裝分子喪生。

由庫德族領導的「敘利亞民主力量」（SDF）後來表示，其中一架直升機因天候不佳墜毀，造成9名戰士喪生，含一位指揮官及數名在伊拉克參與打擊伊斯蘭國（Islamic State）專業交流計畫的精銳戰士。

美聯社報導，蘇雷馬尼亞國際機場負責人莫夫蒂（Handren al Mufti）說，4月3日收到土耳其航空公司的電子郵件，電郵表示當天及次日的航班取消。土航隨後又發信指航班將停飛至4月11日。

莫夫蒂說，機場官員詢問土航為何採取這一措施，未得到任何回應。「我可以向各位保證，我們完全沒有安全問題，機場內沒有任何一起安全出現漏洞的事件，但顯然他們的決定背後還有其他目的。」

民兵團體庫德工人黨被土耳其政府、美國及歐洲聯盟（EU）視為恐怖組織，從1984年起就與土耳其對抗，導致成千上萬人喪生。

庫德工人黨在伊拉克北部辛賈爾鎮（Sinjar）及土伊邊境山區設立基地與訓練營，土耳其經常進入伊拉克發動攻擊，曾於一次空襲行動中炸死8名遊客。

直升機墜毀事件也加深伊拉克兩個主要庫德族政黨之間的敵意。伊北庫德族半自治區最大政黨庫德民主黨（Kurdish Democratic Party）於事件發生後表示，這些直升機最初是由在蘇雷馬尼亞有據點的競爭對手庫德愛國聯盟（Patriotic Union of Kurdistan）購入，還未經地方政府許可起飛。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，土耳其與庫德民主黨關係良好。庫德愛國聯盟則與庫德工人黨互動密切，在蘇雷馬尼亞占主導地位。（編輯：郭中翰）1120406