台南一對結婚19年的夫妻，丈夫去年意外發現妻子與他的高中同學外遇，時間長達7年，小王事後還囂張地傳訊息說「你親愛的老婆很靈活，很會動，又很會主動搖」、「這樣你以後還用的下去我也真佩服你了，謝謝你借我用7年」，丈夫提告指控對方頻繁傳訊息騷擾嘲弄他，法官判小王需賠60萬。

判決書指出，人夫主張與妻子結婚19年有3個孩子，妻子外遇對象是他的高中同學，外遇時間7年，他去年6月發現此事，小王遭質問還傳訊挑釁嘲弄他，騷擾夫妻倆，他為此提告求償100萬；法官審酌雙方簡訊內容，小王去年6月曾傳「對了，你親愛的老婆很靈活，很會動，又很會主動搖，摸一下水就一堆，真的棒，我們都是在他去剪頭髮的時候去某個地方做的」。

小王還傳訊息對人夫說「她說以前跟你用的時候心裡都是想著我呢？全身上下我都用過吃過了，他要玩我就陪他玩，這樣你以後還用的下去我也真佩服你了，最後謝謝你借我用了7年啊」，小王也曾傳訊息給女方說「憑什麼他可以原諒你，讓你們去快活，我就要自己一個人痛苦…他不是很愛找你做，以後你自己就要多主動一點去找他做啊！去好好休復你們的感情啊」。

小王還傳訊息給人夫「你去問你親愛的老婆，看每次跟我完事後有沒跟我拿錢，如果有，那叫交易，不是搞它」；小王是後在法庭上否認不倫關係，主張通姦罪已被法官釋字宣告違憲，對方不可依此求償；不過女方在庭上坦承確實有偷情，最後法官不採信判小王需賠60萬，全案可上訴。