維持晨泳習慣30多年，卻「越游越不健康」，一名70歲的大媽找上醫師求助，才發現運動後的一項習慣，恐導致她血糖偏高、脂肪肝及膽結石，箇中原因連醫師都覺得好奇。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書PO文，他有一名70多歲的女性患者，回診時自述膝蓋換了人工關節後有點疼痛；錢政弘說，該名阿姨和她朋友的身體狀況幾乎一樣，兩人年紀相近，都有高血糖、脂肪肝、膽結石，輕微肥胖有點小腹，因膝蓋有退化性關節炎，曾經開過刀。

「我原本以為她們可能是年輕時缺乏運動，年紀大了體重過重，造成膝蓋關節退化較快，結果這個推論只對了一半」。

錢政弘表示，這兩人根本是運動健將，年輕時開始晨泳，一年四季都不缺席，就這樣游了30多年，沒想到身材卻有點走樣。經他詢問，阿姨笑著回答，她也不知道為什麼，可能運動完吃的比較多吧。

查了相關研究後，錢政弘發現，其實游泳消耗的熱量沒有特別多，反而更容易覺得餓，推論和體溫有關。他進一步指出，游泳時身體不停地製造熱能，但很快被冷水帶走，身體因感到冷，就透過多吃食物補充熱量，長期晨泳下來，一不注意吃太多，反而越運動越胖。