邊境解封不少人到日本旅遊，一名網友表示，清明連假到日本旅行，發現走在斑馬線上不用擔心被車撞、餐廳服務很好、飯店價格便宜還含早餐、不會買到重複的名產，反觀在台灣國內旅遊房價貴得嚇人，台北也能買到台中名產，伴手禮缺乏特色，感嘆台灣真的輸太慘，「國旅我看是沒救了」，貼文引發網友認同。

原PO昨（5）日於PTT八卦版指出，在日本東京發現當地車多，但走在斑馬線上很放心，不擔心被車撞；且餐廳店員服務都很好。尤其是飯店價格和台灣相比非常便宜，他說他和朋友兩人一晚含早餐才2000多台幣，早餐採自助式，精緻又好吃，反觀台灣同樣住一晚2000多台幣，水準卻天差地別。

原PO表示，在整個大東京不會看到重複的名產，像在富士山僅能買到當地的名產，離開到下個景點就買不到了，但在台灣，台北依然可以買到台中名產太陽餅，「對比下來，台灣國旅真的輸太慘了。」

原PO說，不論是旅遊花費或風景，日本真的大勝太多，「我建議大家有錢就存錢，把特休留著到日本旅行，不要在台灣被當盤子，「國旅我看是沒救了。」

貼文引發網友關注，「從日本回台感覺就像回到第三世界」、「台灣住宿費用高得匪夷所思」、「現在才知道嗎？台灣旅遊早爛到無藥」、「大家真的該把錢跟特休拿來出國玩，不要在國內忍受那個觀光品質了，台灣觀光產業不痛過真的不會改進」、「國旅不是慘，是爛，最爛的那種」。