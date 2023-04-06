展望後市，隨著時序進入新舊產品轉換期，且前年缺料狀況在去年上半年緩解，使去年上半年拉貨動能高於一般季節性表現，鑒於去年基期較高，鴻海預期第二季營運將呈現季減、年減「雙降」的季節性淡季表現。

鴻海表示，與2月相比，3月受惠客戶拉貨需求及零組件出貨增加，使雲端網路、元件與其他產品營收繳出強勁雙位數月成長，電腦終端產品維持月成長，僅消費智慧產品因逐步進入淡季而較2月衰退。

不過，若與去年同期相比，僅雲端網路產品受惠客戶拉貨需求及部分產品料況供應改善，3月維持顯著年成長。元件與其他產品受消費智慧及電腦終端產品出貨減少而出現微幅年衰退，消費智慧及電腦終端產品因去年新產品推出基期較高、PC市場需求趨緩而衰退。

而鴻海首季四大產品線均較去年第四季衰退。若與去年同期相比，受惠鄭州廠區1月恢復正常生產後出貨提升，使消費智慧產品顯著年成長，雲端網路產品約略持平。電腦終端、元件及其他產品因PC市場需求趨緩及拉或動能保守，均出現微幅年衰退。

鴻海董事長劉揚偉日前法說時表示，雖然首季營收將下滑，但由於基期較低及鄭州廠區恢復正常生產，季減幅度將優於往年季節性表現、約略持平去年同期。對於全年營運維持中性看待看法，營運預估大致持平。

劉揚偉亦揭示鴻海2023年營運六大發展主軸，表示由於通膨、匯率、年初疫情間投入較高的人事成本將稀釋毛利率，今年營運優先目標仍為EPS極大化，希望在市況較具挑戰狀況下，仍能創造出更多利潤。