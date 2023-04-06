「蔡麥會」5日登場，籌備此事的涉外人士今天表示，這次蔡麥會見的安排，是台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的成功經驗。這段籌備時間以來，台美雙方高度聯繫，對於可能的各種風險也充分交流訊息及意見，讓台灣總統過境美國，不會因北京威脅而打折扣，雙邊關係和實質的合作也因此更上一層樓。

蔡英文此行出訪中美洲友邦，儘管行前就傳出將與美國眾議院議長麥卡錫見面，但因過程有許多波折，相關細節，直到麥卡錫正式對外宣布前，都還未能敲定。

涉外人士表示，此次「蔡麥會」同場有約20位跨黨派國會議員出席，總統在場也會有公開講話。這項會見的安排，是我國總統第一次在美國本土與美國的國會議長見面，不僅是台美外交多年來重要的突破，這場會面無論就場所、規模及意義在美國也是少見。

他說，這次「蔡麥會」的突破具有兩層重要的意義：首先，這凸顯「民主自由不容威脅，威權紅線不應該存在！」。儘管蔡總統此行，北京用盡心機，從安排各國元首及政要接連訪問，到出言恐嚇將「強烈回擊」，還在蔡英文過境點雇用僑民抗爭騷擾，但卻對蔡英文此行受到的矚目，絲毫起不了任何有意義的影響。

相反的，他認為，隨著越多打壓與恫嚇的宣稱，反而讓小英此行累積了更多的國際社會重視。假使在去年議長裴洛西訪台後，台美便因為中國高強度的軍事威脅，在雙邊的往來上選擇自我限縮，只會讓中國的「紅線」步步進逼，最後台灣會在中國威脅下動彈不得。

此外，涉外人士表示，這次會見的安排，也是台美共同控管來自北京對於區域帶來風險的成功經驗。從過程中的溝通，到實際的籌畫安排，這段時間以來，台美雙方高度聯繫，對於可能的各種風險也充分交流訊息及意見，讓台灣總統行之有年的過境美國，不會因為北京威脅而打折扣，雙邊關係和實質的合作，也因此更上一層樓。

他說，台美聯手拒絕「威權紅線」，並且有效的管控「威權風險」，而這次的會見，選擇在象徵自由打破威權鐵幕的雷根圖書館，並且在跨黨派國會議員的共同見證下，更是別具意義。

至於過去一周以來，中國透過各種方式，試圖壓制蔡總統此行的國際效應，還傳出「有沒有演講」等錯假訊息，他認為，這些打壓最後終究無濟於事，最關鍵的原因，正是台灣過去幾年來整體國力的提升，以及在地緣政治上與全球經濟、供應鏈上的不可或缺。