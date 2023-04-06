兒童節暨清明節連續假期一放五天，百貨業也收穫滿滿，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百竹北不少闔家光臨用餐購物的全客層，亦明顯感受國際觀光客回流，搭上普發話題，不少專櫃包裝物超所值商品特惠，人氣紅不讓帶動全館業績成長，一整組6000元帶回家也是吸睛焦點。

遠百表示，五天假期不少消費者選擇在空檔到百貨，從銷售業績看來，台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百竹北化妝品、精名品、女裝還是鎖定母親節檔期優惠，遠百全台分公司都有舉辦親子活動，也帶動童裝、休閒和超市餐飲買氣，母親節話題提前發酵，「兒童」消費勢力銳不可擋，加上普發6000元，都帶動人潮和業績兩相提升，客單價也明顯增加，遠東百貨對比和去年同期連續假期，業績成長近兩成、人潮大幅增加三成。

遠百信義A13繼台灣首店「NEIGHBORHOOD」成功創造話題外，4月1日獨家登場全台首間「Hot Toys限定店」人氣爆棚，網羅迪士尼、漫威、星際大戰、皮克斯在內等全球知名IP超過50款首次在台曝光珍藏人偶，並設有《阿凡達》《迪士尼100周年》《皮克斯熊抱哥》三大主題區，以及1：1等身的鋼鐵人MK85及Cosbaby MK5雕像，吸引無數鐵粉前來報到，讓每位顧客都能享受置身展覽般充滿驚喜的逛街體驗，持續引進豐富多元品牌，全方位滿足顧客喜好，帶動人潮成長兩成，業績成長兩成。