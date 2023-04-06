鴻海表示，與Monarch Tractor雙方合作按原訂時程，於首季展開智能純電農用曳引車Monarch MK-V生產計畫，在本月正式交貨後，下一步將持續優化生產過程和零組件備料，為產線全速生產做準備。

Monarch Tractor於2020年正式推出MK-V，為全電動、可自動駕駛的智能拖拉機，整合電氣化、自動化和數據分析，可幫助農民減少碳足跡、提升田間安全、優化營運並增加利潤，利用新一代電動車技術和自駕能力改變農業產業，藉以滿足農民最緊迫需求。

Monarch Tractor共同創辦人暨執行長Praveen Penmetsa指出，公司希望迅速擴大MK-V生產規模，而鴻海在製造領域中，作為全球最具影響力的電動和自駕技術領導者，為公司理想的合作夥伴。

Praveen Penmetsa表示，現代農民需要像MK-V這樣的解決方案，提高農場獲利能力和永續性，公司為首家能滿足全球此類需求的公司，目前是大量生產此類智能曳引機的契機。很高興和鴻海攜手合作，一起參與農業電動化未來。

MK-V均具備防碰撞、人體檢測和主動停機（PTO）保護功能，若曳引機偵測到距離6英尺內有人就會主動停止移動，若系統監測到1英尺以內有人，便將啟動PTO自動停機機制。此全新安全防護技術，有助於避免曳引機在有駕駛或執行無人駕駛任務時發生任何傷害事件。

鴻海產品長蕭才祐表示，很高興在兼顧品質的同時，逐步朝向全速生產階段邁進，感謝同仁及合作夥伴Monarch Tractor支持，讓集團達成此里程碑。鴻海相信促進農業的可持續性和安全的共同目標，正是與Monarch Tractor成為合作夥伴的原因之一，並以此關係為榮。