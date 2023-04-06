因應全球暖化與極端氣候問題，各國政府已將淨零碳排作為重要的施政目標，為了協助產業發展，TPCA於2022年啟動產業調查計畫，耗時近一年完成了「台灣PCB產業低碳轉型策略」。

TPCA表示，台灣PCB產業低碳轉型策略透過產業的共識凝聚，將展開39項產業行動方針，並同步提出27項政府建言，今年也將展開關鍵性計畫，如低碳設備聯盟從製程熱點(電鍍與廠務設備)開始，逐年實踐與完備低碳設備的導入；低碳材料研發平台從銅箔基板、樹脂與介電材料開始做低碳材料的研發；廢棄物資源化則選出玻纖樹脂、廢膜渣、廢墊板建構先期示範案。

台灣PCB產業低碳轉型策略完整盤點出台灣PCB 溫室氣體排放現況、耗電熱點、減碳路徑與目標設定，並規畫台灣PCB產業低碳轉型策略，報告書發布象徵台灣PCB低碳轉型的起點，期待凝聚力量，產官學研攜手合作實現永續願景，打造台灣PCB產業的高值低碳新競爭力。

TPCA理事長李長明呼籲產業界從自主節能，例如調整企業組織、落實碳盤查機制、設定減碳目標等面向開始，其中諸多挑戰亟需各界支持，期待報告書的發布能促成更多合作，整合資源以提高整體產業鏈減碳效益。