一名媳婦在剛嫁進夫家時，被婆婆告誡晚上恩愛次數不能太多，對方說「否則會把男方的精、氣、神給吸光」，她嚇到發文求助網友說「此話當真？」其他人笑說看來婆婆嫉妒心作祟了「也要她兒子有那個辦法跟能耐」、「公公應該沒有滿足婆婆」，也有人說等到婆婆急著抱孫子，就不會這樣說了。

一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，一名婆婆日前告誡剛娶入門的媳婦說，晚上與丈夫的恩愛次數要有所節制，否則會把男方的精、氣、神給吸光，原PO聽完嚇到發文「此話當真？」詢問其他網友意見，短短一天累積破千個網友按讚，3百多則留言討論。

其他網友留言、「是不是他已經把你公公吸乾了」、「笑死，我老公多希望我吸光吧」、「嫉妒心作祟了」、「也要她兒子有那個辦法跟能耐」、「她年輕時有節制嗎」、「是不是恩愛的聲音去吵到婆婆了」、「看來公公沒有滿足婆婆」、「我聽到的版本是當婆婆的不要干涉兒子婚姻，否則會把媳婦的精氣神吸光耶」。

不過也有網友認為該婆婆應該是不急著抱孫，留言笑說「不吸怎會趕快讓她有孫子」、「跟她說：那就不要怪沒有孫子...不打砲哪來的小孩？要我找隔壁小王是嗎」、「等到想抱孫子還會這樣說嗎」、「都不要做，讓他沒孫子然後就拜託你狂做」、「可能還不想那麼早當奶奶吧！跟她說我們有戴套不用擔心唷」。