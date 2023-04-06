水晶肥皂是家中必備清潔好物之一，拿來洗衣服特別乾淨，甚至還有人直接拿來洗澡，對此，食藥署找來皮膚科醫師胡怡萱分享水晶肥皂洗全身的結果，胡怡萱說，水晶肥皂去汙力太強，恐破壞皮膚皮脂膜，導致皮膚受損、紅腫、過敏，嚴重得就醫。

胡怡萱近日食藥署在《食藥署安全週報》表示，部分民眾以為水晶肥皂可以洗全身，但之前她曾遇到有患者使用水晶肥皂洗全身，導致皮膚受損、紅腫、過敏，不得不來就醫。她說，水晶肥皂屬於洗衣皂，去汙力強，恐造成皮膚過度清潔而受損，且產品標示已說明僅供洗滌衣物用，不要用於清潔皮膚。

胡怡萱表示，許多民眾也以為洗面乳、沐浴乳泡泡越多，洗得越乾淨，其實洗面乳、沐浴乳等產品含有「界面活性劑」成分，以達到有效清潔皮膚的效果，然而界面活性劑的種類多，起泡能力不一，起泡力和去油力沒有百分之百的相關性，「不一定起泡能力高，清潔效果就越好」，有些凝露狀、乳霜狀或起泡力較弱的產品，一樣能帶走油垢。

另外，很多人認為把皮膚的油脂全洗掉，達到「乾乾繃繃」的感覺才是真乾淨，食藥署則提醒，這樣子已經是過度清潔了，可能會傷害皮膚角質層，讓皮膚的保護力下降，變得乾燥粗糙，容易受到外界刺激，導致乾裂使細菌入侵。