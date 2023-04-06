新北市長侯友宜近日對於缺蛋、缺雞肉及雞肉、豬肉價格飆漲等民生議題發聲，並提出應建立市場資訊回饋機制等三點呼籲，盼中央盡速著手處理，民進黨新北市議員卓冠廷對此稱農委會早就在做，要侯別自曝其短。雲林縣「最強菜農」林佳新則舉兩例反酸，並對於這種為農委會護航而批評的聲音「好氣又好笑」。

侯友宜清明連假走訪蘆洲黃昏市場關心攤商生意，並提出一、應建立市場資訊回饋機制；二、健全產業環境；三、加強供銷產業即時監控等三點呼籲，希望中央盡速著手處理。未料，卓冠廷卻稱侯拋出的呼籲全是農委會早在做的，批侯自曝其短、不僅國政，連市政也完全狀況外。

對此，林佳新昨(5)日在臉書直呼好氣又好笑，並諷刺農委會的確都有做，但是是用嘴巴說做好久了。林佳新舉市場雞蛋數字為例，認為農委會能從每日短缺三十到五十萬顆變成每日短缺三百到五百萬、從年前說不短缺，到年後馬上供應穩定，到三月底絕對會充足供應，到今天的四，五月依然會仰賴進口。

此外，林佳新提及農委會的高麗菜預警機制，從2022年的自9月開始，農糧署統計高麗菜出苗量已連續亮起5次「警戒」紅燈，每次出苗量都靠近「超種」紫燈，顯現未來超量風險，到最後結果卻是年前價格飆漲，林佳新質疑，這樣的統計結果準確嗎？

對於「Lin bay 好 油」曾說農委會主委對於產業理解程度「非常的低」，林佳新直言，像卓冠廷這種議員一直活在台灣好棒棒的年代，才是產業難以升級的主要原因，「畢竟只要是陳主委說的永遠都是對的，至於有沒有做，那又是另外一回事，反正陳主委永遠是對的，如果主委錯了，也是我們認知錯了」。