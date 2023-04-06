毅嘉3月自結合併營收金額約為7.25億元，月增加22.2%、年增加13%，單月合併營收創今年新高；其中軟板整合元件產品之營收為5.98元，機構整合元件產品之營收為1.27億元。
毅嘉累積第一季之合併營收金額約19.23億元，年增加約10%，續創新高。
展望未來，毅嘉表示，客戶車用產品的需求仍然強勁，車用電子市場展望正向樂觀，市場消費性產品庫存的去化也可望在第二季度進入尾聲，毅嘉今年度的營運將在客戶穩健需求的帶動下，呈現逐季增溫的趨勢，而下半年的營運也將明顯優於上半年。
毅嘉(2402)3月營收在車用需求強勁下，呈現雙增加，累計第一季營收年增1成，續創新高。毅嘉表示，今年客戶需求穩健，預估下半年營運將會優於上半年。
毅嘉3月自結合併營收金額約為7.25億元，月增加22.2%、年增加13%，單月合併營收創今年新高；其中軟板整合元件產品之營收為5.98元，機構整合元件產品之營收為1.27億元。
毅嘉累積第一季之合併營收金額約19.23億元，年增加約10%，續創新高。
展望未來，毅嘉表示，客戶車用產品的需求仍然強勁，車用電子市場展望正向樂觀，市場消費性產品庫存的去化也可望在第二季度進入尾聲，毅嘉今年度的營運將在客戶穩健需求的帶動下，呈現逐季增溫的趨勢，而下半年的營運也將明顯優於上半年。
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