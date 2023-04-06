日本傳奇女星扇千景（本名：林寬子）日前因食道癌病逝，享壽89歲。近日又傳出國寶級女歌手大橋純子食道癌復發的消息。醫師提醒，食道癌是「癌后」，死亡風險僅次於「癌王」胰臟癌，2期以上就很容易轉移及擴散；食道癌最危險的致癌因子是「酒」，呼籲有飲酒習慣的民眾應戒除。

根據國健署癌症登記和衛生福利部死因統計資料顯示，109年有2875人罹患食道癌、110年有2030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

根據《健康2.0》報導，義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫表示，食道癌分成兩類，1種是食道鱗狀上皮癌，稱為「食道鱗癌」，主要和菸、酒、檳榔有關；第2種則和肥胖、胃食道逆流有關，為食道腺癌。

王文倫表示，在台灣和日本，有9成的食道癌為鱗癌。食道鱗癌非常麻煩，因為它的病變組織很扁平，早期幾乎沒症狀，等到出現症狀時，通常都已經是3、4期了。食道只有很薄的一層肌肉和黏膜組織，而且和胸腔的其他器官很貼近，無論是鱗癌或腺癌，通常只要是2期以上，都很容易擴散、轉移。

台灣癌症基金會指出，目前已知食道癌的高危險因子有抽煙、喝酒、檳榔、含亞硝胺之食物（醃漬、煙燻食物）、過熱的飲食、食道曾受腐蝕傷害、食道弛緩不能（吞嚥功能疾病）、肥胖、胃食道逆流；其中抽菸、喝酒同時也是頭頸癌的高危險因子。

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