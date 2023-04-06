小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。矽谷銀行危機未解，美股周二又收黑，加上蔡英文總統訪美與眾議院議長麥肯錫會晤，對岸隨即宣布將進行「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，恐衝擊今日台股表現。對於清明是否因此變盤？分析師們認為，對岸反制行動難免造成短期震盪，但這也非第一次，後續對台股難形成長期衝擊。

【1】清明變盤？分析師：台海巡航僅短期衝擊

雖然美股周二收黑，但整體來說，清明連假期間國際股市表現穩定，緊接而來的就是電子法說登場，法人表示，重點關注電子業營收、庫存去化的情況以及對於下半年的展望，都有不錯表現的話，今年4月底有機會突破壓力、站上16000點。

【2】台積法說看點 外資聚焦五問

清明連假後即台股第二季首個交易日，新一季法說會行情也蓄勢待發，按慣例由全球晶圓代工龍頭台積電打頭陣，20日將召開法說會，加上台積電現金股利將在13日領先一步發放，資金動能與台積電前景環環相扣，引領台股本季走勢。

【3】美股走疲 台幣連假後恐補貶

美國勞工部在美國時間4日公布2月職位空缺下降，創近二年新低，勞動市場可能開始降溫，加上經濟活動放緩，美股四大指數走疲，市場關注台股連假後是否補跌，且台北匯市全球獨家休市三個交易日，匯銀主管分析，外資在連假前轉趨觀望，連假後可能加大匯出力道，新台幣不排除再現連假後補貶效應。

【4】美經濟前景堪憂 金價大漲

美國2月職位空缺數跌破1,000萬，創下2021年5月以來最低，加上ADP報告顯示3月民間部門就業人口僅增加14.5萬，顯示勞動市場開始降溫並推升美國聯準會（Fed）升息循環接近尾聲的預期。

此消息帶動避險用途的黃金價格繼周二大漲逾2％並跨越2千美元大關後，周三續挺升至逼近2,050美元，距2020年歷史天價僅一步之遙。

【5】需求火熱…招架不住 ChatGPT Plus停售

AI聊天機器人開發商OpenAI日前推出的付費版聊天機器人ChatGPT Plus一上線便引爆火熱需求，沒想到需求大到運算能力招架不住，近日已緊急宣布停售。

OpenAI官網稍早顯示，月費20美元的ChatGPT Plus「因需求太大而暫停用戶升級」，也未公布何時恢復服務。