中共海軍「山東號」航艦以編隊形式，昨（5）日經台灣東南海域，前往西太平洋展開首次航訓，國防部罕見的公布我方偵照照片，顯示過程我方全程掌握，並由機艦及岸置飛彈嚴密監控，這也是繼2020年4月公布遼寧艦照片以來，國防部第二次公布極機密偵照影像，據了解，這批照片是由空軍RF-16V偵照機掛載俗稱「鳳眼」的舊型偵照莢艙，經過日前解決介面整合問題後，首度重新進行偵照任務所拍攝。

RF-16V所掛載的舊型偵照莢艙，具有前視KS-87B相機、低空KA-99A全景相機、紅外線AN/AAD-5相機，GPS衛星定位儀等，可將拍攝下來的視訊，立即以電子影像處理傳回基地，做為即時作戰資訊運用。

中共海軍「山東號」航艦以編隊形式，（5）日經台灣東南海域，前往西太平洋展開首次航訓。（國防部提供）

中共海軍「山東號」航艦以編隊形式，（5）日經台灣東南海域，前往西太平洋展開首次航訓，我方軍艦跟隨緊盯。（國防部提供）

但空軍升級F-16性能成為F-16V後，發現新戰機與舊型偵照莢艙有介面整合問題，日前才在美方技術人員協助下，在花蓮基地進行測試成功，因此及有挳能昨天重返偵照任務後的第一件重大任務，就是拍下山東號航艦。

2020及2016年，空軍曾派出RF-16偵照機，針對中國航空母艦「遼寧號」等艦進行偵察、照相任務；掛載俗稱「鳳眼」的偵照莢艙，成功拍回清晰照片，對國軍而言具有重大的戰術參考價值。

不過這批舊型偵照莢艙很快就會被取代，美國國防安全合作署（DSCA）2020年10月22日正式批准售台F-16新式偵照莢艙（MS-110），並在2021年7月由美國在台協會（AIT）與我駐美軍事代表團簽約，總金額為96億3162萬6千元，履約日期從2021年簽約日7月8日起至2029年3月15日，履約地點為空軍花蓮基地。

MS-110偵照莢艙被稱為空中的「千里眼」，結合DB-110感測器偵照架構，可提供更廣泛飛行高度的拍攝彈性，以及多光譜影像並即時傳輸，可扮演戰場之眼、目標獲取的角色，搭載新式偵照莢艙F-16V戰機便能在我方海域攝得共軍東南沿海軍事動態。