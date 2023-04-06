新華社、大陸央視新聞等報導，美國國會眾議長麥卡錫等國會議員6日不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意會見過境訪美的蔡英文。對此，中共中央台辦、大陸全國人大外事委員會、外交部、國防部、中國駐美國大使館等部門與機構密集發聲，表達立場。指稱此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

中共中央台辦發言人6日就蔡英文過境訪美發表聲明。指稱這是民進黨當局推動台美勾連、「倚美謀獨」的又一挑釁行徑，予以強烈譴責，將採取堅決措施懲戒台獨分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整。

中台辦稱，一段時間以來，民進黨當局誤判形勢，以為中美戰略博弈給「倚美謀獨」帶來可乘之機，愈加不擇手段拉攏外部勢力；以為抱住美國大腿就可以肆無忌憚地謀獨挑釁，出賣民族利益。其所謂「過境」只是幌子，謀獨才是真面目。

中台辦指，實現完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。祖國必須統一，也必然統一。歷史車輪滾滾向前，豈是台獨分裂勢力所能阻擋！蔡英文和民進黨當局頑固堅持台獨錯誤立場，為了一黨之私甘當美國反華勢力遏華馬前卒，改變不了台灣是中國一部分的事實，只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

中台辦強調，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政，不容任何外來干涉。美方不斷虛化掏空一個中國原則，嚴重違背其在中美三個聯合公報中作出的嚴肅承諾，在台灣問題上屢屢採取錯誤言行，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。美國反華勢力任何「以台制華」、「挺台遏華」行徑都無法阻擋中國統一的歷史進程。

中台辦表示，正告民進黨當局，徹底放棄台獨圖謀，不要在「倚美謀獨」的路上一條道走到黑。否則，任何謀獨行徑都將在中華兒女反獨促統的強大力量下粉身碎骨。

大陸全國人大外事委員會就美國國會眾議長麥卡錫會見蔡英文發表聲明稱，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中方主權和領土完整。對此堅決反對，予以強烈譴責。

人大外委會指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。包括《開羅宣言》《波茨坦宣言》在內的一系列國際法文件，都明確了中國對台灣的主權。台灣除了作為中國的一部分，沒有其他國際法地位。麥卡錫眾議長作為美國政府三號政治人物，所作所為嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，是對歷史事實和正義的踐踏，是對國際法治的破壞。

人大外委會強調，中國的主權和領土完整不容侵犯、不容分割。大陸全國人民代表大會制定實施的《反分裂國家法》對堅持一個中國原則、遏制台獨分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。任何搞「以台制華」、支持縱容台獨分裂勢力的圖謀終將失敗，任何搞「挾洋謀獨」、破壞祖國統一的行徑終將受到法律的制裁。

人大外委會認為，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。堅決反對任何形式的美台官方往來，嚴正敦促美國政府和國會停止歪曲虛化掏空一個中國原則，停止跨越紅線的冒險行徑，停止損害中美關係的政治基礎。

大陸外交部發言人發表談話稱，近日，美方不顧中方嚴正交涉和反復警示，執意允許蔡英文「過境」訪美，美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫同蔡高調會見，美方官員、國會議員同其接觸，為蔡發表台獨分裂言論提供講台。其實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容台獨分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。

大陸外交部指，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎。美方在中美三個聯合公報中明確承諾僅與台保持非官方關係。但長期以來，美方頑固奉行「以台制華」戰略，違背所做承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾聯、助台拓展「國際空間」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。蔡英文就任以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，放任、支持、推動各種台獨分裂言行，變換名目推進漸進台獨，致使兩岸關係陷入嚴重困難。

大陸外交部強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。台獨與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美領導人作出的不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾落實到行動上，立即停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止製造台海緊張因素，停止「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

大陸國防部新聞發言人指出，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對蔡英文以任何名義、任何理由訪美，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同民進黨當局進行任何形式的接觸。敦促美方信守在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，停止粗暴干涉中國內政，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

大陸駐美國使館發言人發表談話稱，美方不顧中方多次嚴正交涉和警告，執意安排蔡英文訪美並會晤美國會眾議長麥卡錫及兩黨議員，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，違背美政府在台灣問題上做出的承諾，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈抗議、堅決反對，將對美方錯誤舉動做出堅定有力回應。美政客將台灣問題當成政治秀場，極其不負責任，是中美關係和台海局勢的麻煩製造者。

大陸駐美國使館稱，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。美方一邊嘴上說堅持一個中國政策、不支持台獨、不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國，一邊不斷虛化、掏空一個中國原則，加強與台灣官方往來，策動對台軍售，加深美台軍事勾連，助台拓展「國際空間」，刻意歪曲台灣問題純屬中國內政的性質，拉攏其他國家插手台灣問題，炮製損害中國主權的涉台議案，慫恿台獨分裂勢力製造兩岸關係緊張動盪。同時無端指責大陸「施壓」、「脅迫」、「單方面改變現狀」，為台獨分裂勢力撐腰打氣，給中國實現和平統一製造障礙。

大陸駐美國使館強調，蔡英文赴美過境是假，謀求突破、宣傳台獨是真。民進黨當局堅持台獨分裂立場，勾連美方不斷進行謀獨挑釁，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程上的重大障礙。

大陸駐美國使館指出，中方強烈敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美總統拜登多次所作承諾落到實處，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，停止虛化掏空一個中國原則。兩岸統一歷史大勢不可違，「倚美謀獨」者終將淪為歷史罪人，圖謀「以台制華」者必將引火焚身。任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。